السعودية اليوم / القطاعات الأمنية بجازان تنظم مسيرة عسكرية بمناسبة يوم العلم



جازان 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس

نفذت القطاعات الامنية بمنطقة جازان مساء أمس مسيرة عسكرية بمناسبة يوم العلم باشراف من إمارة المنطقة , وبمشاركة الجهات الأمنية كافة .

وهدفت المسيرة التي انطلقت من الشارع الثقافي بالكورنيش الشمالي،، إلى تعريف أبناء المنطقة بأهمية يوم العلم الذي يوافق ال 11 من شهر مارس ، وهو اليوم الذي أقر فيه الملك عبد العزيز آل سعود العلم السعودي بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.

وشهد العرض حضوراً وتفاعلاً كبيراً من الأهالي والزوار، الذين حملوا الأعلام، والعبارات الوطنية.

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