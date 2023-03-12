شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تعاطي نجم اتحاد جدة للمنشطات في مباراة النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، من تحقيق الفوز على حساب نظيره نادي النصر، وذلك بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

تفاصيل أزمة رومارينيو والمنشطات

وتداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية، حول تعاطي أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، المنشطات قبل مواجهة النصر الماضية.

وكشف وكيل أعمال النجم البرازيلي رومارينيو، مهاجم فريق الكرة بنادي الاتحاد، عن حقيقة تورط اللاعب في أزمة تناول المنشطات، على خلفية مشاركته في مباراة النصر في الدوري السعودي.

وأكد وكيل رومارينيو، خلال تصريحات لشبكة VIVA Sport، أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل، غير صحيح، ونتيجة الفحوصات لا تظهر إلا بعد ثلاثة أسابيع، واللاعب لا يهتم بما يتم نشره لأن تركيزه فقط على مساعدة الفريق في الملعب.

ورفع رومارينيو رصيده إلى 7 أهداف، ليصبح ثاني هدافي الاتحاد في دوري روشن السعودي، بعد مرور 20 جولة، خلف المغربي عبد الرزاق حمد الله، هداف العميد برصيد 12 هدفًا.

ويتزعم الاتحاد صدارة ترتيب الدوري السعودي، برصيد 47 نقطة من 20 مباراة، بفارق نقطة عن النصر، الوصيف بـ46 نقطة.