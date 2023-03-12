شكرا لقرائتكم إتاحة العمرة وزيارة المسجد النبوي للمقيمين بدول الخليج دون اشتراط المهنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، إتاحة العمرة والزيارة للمقيمين في دول الخليج بتأشيرة زيارة إلكترونية إلى المملكة.

وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية” في نبأ عاجل لها، أضاف الربيعة، أنه تم إتاحة العمرة وزيارة المسجد النبوي للمقيمين في دول الخليج دون اشتراط مهنة محددة.

تأشيرة سياحية

وكانت المملكة أعلنت الخميس الماضي، السماح لجميع المقيمين في دول الخليج، بالحصول على تأشيرة سياحية أيًا كانت المهنة.

وقالت وزارة السياحة عبر حسابها بموقع “تويتر” “نعلن عن التوسع في اعتماد كافة المهن للراغبين في الحصول على تأشيرة الزيارة بغرض السياحة من المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تمكن حاملها من زيارة المملكة وأداء مناسك العمرة”.

ودعت الراغبين بالحصول على التأشيرة، إلى التقديم من خلال الرابط (هنا).