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تعليم المدينة المنورة: الدراسة عن بُعد غدًا

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة التعليم بالمدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد بجميع المدارس وذلك بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت إدارة تعليم المدينة المنورة في بيان “بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر أن تكون الدراسة عن بُعد ليوم غدٍ الأحد وذلك عبر بجميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة ومكاتبها”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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