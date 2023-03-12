شكرا لقرائتكم مواطن يوزع أكثر من 10 آلاف علم احتفاءً بيوم العلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - احتفى هادي اليامي بيوم العلم على طريقته الخاصة، حيث أتى بشاحنة حمل عليها أعلام للمملكة لتوزيعها على الكبار والصغار.

تجهيز 10 آلاف علم

وذكر اليامي، خلال تصريحات لقناة “الإخبارية”، أنه بعد صدور الأمر الملكي بشأن تخصيص يوم للعلم، قرر أن يكون له بصمة بشأن الوطن الذي يستحق كثيرًا، حيث جاءت على باله فكرة توزيع راية التوحيد الأغلى والأجمل.

وأضاف اليامي” عملنا خلال ثلاثة أيام متواصلة وجهزنا أكثر من 10 آلاف علم كمبادرة وطنية متميزة، ليصبح هذا اليوم الذي يعد الأول هذا العام هو يوم القمة”.

مناسبة يوم العلم

ويحتفل المواطنون في جميع أنحاء الوطن، بمناسبة يوم العلم السعودي يوم 11 مارس، والتي تعكس ما قامت عليه هذه الدولة وتضحيات الأجداد.

ويتوسط العلم السعودي شهادة التوحيد التي ترمز إلى رسالة السلام والإسلام، والسيف الذي يرمز إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة، ويعد مظهرًا من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزًا للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.