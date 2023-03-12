شكرا لقرائتكم ضبط عدد من الجناة تورطوا بعمليات سرقة ونقل مخالفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نجح رجال الأمن في كشف غموض عدد من الجرائم والقبض على المتورطين في ارتكابها بعدة مناطق.

تفاصيل الحوادث

وفي التفاصيل، قال الأمن العام في مقطع فيديو له، إنه تم القبض على مواطنين بالرياض قاما بارتكاب حوادث جنائية تمثلت في سلب المحال التجارية باستخدام مركبة مسروقة.

وضبطت شرطة جازان، مقيمًا من الجنسية الهندية نقل في شاحنة تعود ملكيتها لإحدى الشركات، 46 مخالفًا لنظام أمن الحدود، 33 من الجنسية اليمنية، و13 من الإثيوبية.

كما تم إلقاء القبض على 4 مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية البنجلاديشية، حيث قاموا باتخاذ محل للطباعة والنسخ مقرًا لتزوير رخص الإقامة وبطاقات التأمين وتلقيها وتمريرها للمخالفين عبر تطبيق الواتساب.

وضبطت شرطة جازان مواطنًا بحوزته 168.80 كجم من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها.

انتحال صفة وتزوير

وألقت شرطة الرياض على مقيم أردني مخالف لنظام الإقامة ومتغيب عن العمل، حيث قام بانتحال صفة غير صحيحة وسرقة مركبة ونقلها إلى إحدى الورش بإثباتات مزورة لتفكيكها والمتاجرة بها.

وفي جازان، تم ضبط مواطن بحوزته 29 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر ومبلغ مالي مخبأة في مركبة يقودها.

وألقت شرطة الطائف القبض على 3 مواطنين ظهروا في محتوى مرئي تضمن إركاب اثنين منهم الثالث في الصندوق الخلفي للمركبة، ما شكل خطرًا على حياته.