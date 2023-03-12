7 خطوات تساعدك على إيجاد معنى في عملك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقودك 7 خطوات إلى إيجاد معنى لعملك الذي تؤديه أيا كان نوعه ويمكن أن يساعدك الشعور بالهدف في حياتك المهنية على تعزيز احترامك لذاتك ورضاك المهني.

كما يساعدك العثور على معنى في فهم أهمية مهامك وتصبح أكثر حافزا لإكمالها.

وفوق ذلك يساعدك فهم إيجاد معنى في عملك في التغلب على العقبات وتحقيق أهدافك المهنية.

لماذا إيجاد المعنى في العمل مهم؟

من المهم العثور على معنى في عملك؛ لأنه يمكن أن يساعدك على الشعور بالعاطفة والدافع تجاه دورك ومساهماتك المهنية. وفي حياتك المهنية، يمكن أن يساعد إيجاد المعنى في منع الإرهاق وتشجيع السلوك الإيجابي.

نظرا لأن الموظفين المتحمسين يستمتعون عادة بعملهم، فإن الوظيفة التي تجدها ذات مغزى يمكن أن تساعدك في الحفاظ على الإنتاجية والتركيز والرضا.

قد يؤدي الشعور بمزيد من الرضا عن حياتك المهنية أيضا إلى تحسين صحتك العقلية والجسدية، مما يساعدك على تعزيز

العافية داخل وخارج ساعات العمل.

كيف تجد المعنى في العمل؟

إذا كنت تريد أن تجد معنى أكبر لعملك، ففكر في بعض الخطوات التالية:

1. تعزيز الإيجابية في مكان العمل

إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها محاولة إيجاد معنى في عملك هي تعزيز أكبر قدر ممكن من الإيجابية في مكان عملك.

يمكن أن تساعدك المحادثة الإيجابية مع زملائك في العمل ومديرك وعملائك على تطبيق عقلية بناءة أكثر تجاه عملك الخاص.

قد تساعدك تنمية هذا من خال اللغة المشجعة والتوقعات المعقولة والسلوك الإيجابي على رؤية الجوانب المفيدة

لعملك وزملائك في العمل.

2. تعلم المزيد عن عملك

يمكن أن يساعدك التعرف على سبب خدمتك في دورك على إيجاد معنى لحياتك المهنية.

إن فهم الغرض من الشركة التي تعمل فيها لا يمكن أن يساعدك فقط في معرفة الغرض من عملك، ولكنه قد يساعدك أيضا في العثور على المزيد من الحافز للبقاء منتجا.

إذا أنشأت منتجات، ففكر فيمعرفة من يستخدمها وأين؟ وإذا كنت تقدم خدمة للعماء، ففكر في التعرف على العملاء بشكل

أفضل وتعلم كيف يؤثر عملك على حياتهم.

قد يساعد فهم المزيد حول ما يفعله عملك للآخرين في إعطاء معنى جديد لما تفعله.

3. تذكر القيم الخاصة بك

قد يساعدك تذكر سبب اختيارك لهذه الوظيفة في تطبيق معنى جديد لعملك.

على سبيل المثال، يمكن أن يساعدك فهم أجزاءعملك التي تستمتع بها في تحديد مجالات التحسين وإجراء تعديلات

للعثور على المزيد من الرضا الوظيفي.

إذا أمكن، رتب لمحادثة مع مديرك بخصوص التغييرات التي يمكنك إجراؤها لكي تشعر بمزيد من الرضا عن عملك.

4. اعرض مساعدة زملائك في العمل

هناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها إيجاد معنى في العمل وهي أن تصبح قوة إيجابية في مكان عملك.

إذا لاحظت أن أحد زملائك في العمل يواجه تحديات في مهمة ما، فإن مساعدتهم قد يجلب المزيد من التعريف لواجباتك وعقليتك.

لا يمكن لتدريب الموظفين الجدد أن يجلب المزيد من الرضا لعملك من خلال مساعدة شخص ما فحسب، بل يمكن أن يساعدك أيضا في إعادة تقييم المبادئ الأساسية لما تفعله.

من هنا، يمكنك إعادة اكتشاف جوانب منصبك التي تستمتع بها.

5. تطمح لتصبح خبيرا

إذا كنت تبحث عن معنى لدورك، ففكر في التطلع إلى تطوير مواهبك وتصبح خبيرا في مؤسستك أو قسمك.

إذا لاحظت أنك تشعر بالملل من وظيفتك، فقد يكون الوقت قد حان لتحدي نفسك أكثر أثناء عملك.

على سبيل المثال، إذا كان لديك هدف إنتاجي، ففكر في رفعه بمقدار معقول كتحد شخصي لهذا الأسبوع.

إذا كان لديك أي نوع من الحصص أو التوقعات أو الهدف الذي يجب أن تفي به في وظيفتك، فحاول رفع معاييرك للمساعدة في بناء مهاراتك.

هناك طريقة أخرى لاكتساب الخبرة وهي حضور ورش العمل والمؤتمرات والتدريب على المهارات المتعلقة بالوظيفة.

قد يساعدك تطوير كفاءة أعلى فيما يتعلق بما تفعله في إيجاد معنى أكبر من خال التعلم المستمر.

6. التعرف على التحسن الخاص بك

يمكن أن يساعدك التعرف على تحسنك منذ شهور أو حتى أسابيع فقط على فهم تقدمك وضمان رضاك المهني.

يمكن أن يساعدك تخصيص الوقت للاعتراف بإنجازاتك على فهم أنك تنمو وتطور مهارات جديدة باستمرار.

يمكن أن يساعدك أيضا في منع الإرهاق، ويمنع نفسك من الشعور بالإحباط حتى تتمكن من الاستمرار في الشعور

بالرضا عن دورك ومساهماتك المهنية.

7. تعاون مع زملائك

هناك طريقة أخرى ي مكنك من خلالها إيجاد معنى في مكان عملك وهي العمل بشكل وثيق مع الزملاء، بغض النظر عن العمل الذي تقوم به حاليا.

حتى لو لم يكن عملك الحالي مشروعا جماعيا، فإن طلب المشورة من زميل قد يساعد في تعزيز المحادثة الودية واستنباط حلول فريدة ربما لم تكن قد اكتشفتها بطريقة أخرى.

يمكن أن يساعد العمل مع الزماء أيضا في تعزيز بيئة عمل إيجابية، والتي قد تقدم معنى جديدا لعملك من خلال الزملاء.