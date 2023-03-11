شكرا لقرائتكم خبر ندوة تناقش مكانة النشر العربي في خارطة العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن البرنامج الثقافي لمعرض الشرقية للكتاب 2023، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، أقيمت ندوة بعنوان «مكانة النشر العربي في خارطة العالم».

وشارك في الندوة كل من رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد، ومدير عام دار الشروق والنائب الأسبق لرئيس اتحاد الناشرين المصريين أحمد بدير، وحاورهما عبدالله الغبيني.

واستعرض المشاركون في الندوة تقرير صناعة النشر العالمية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية في فبراير 2023، حيث أوضح أن الدول المشاركة في التقرير 23 دولة، وأن إجمالي إيرادات صناعة النشر العالمية بلغ 71.6 مليارات دولار بحسب التقرير.