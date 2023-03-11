شكرا لقرائتكم خبر انتهاء ترحيل المقررات الدراسية بتعليم جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان خطط واستعدادات انطلاق الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1444 اليوم، بعد انتهاء ترحيل كل المقررات الدراسية لجميع مدارس المنطقة، وتكثيف فرق التشغيل والصيانة لأعمال صيانة المباني المدرسية، لتحقيق بداية جادة، وسط بيئة تعليمية جاذبة، لنحو 200 ألف طالب وطالبة في 1558 مدرسة للبنين والبنات. وكشف مدير عام تعليم جازان ملهي عقدي، عن خطة متكاملة لانطلاق الفصل الدراسي الثالث، شملت تكثيف فرق الصيانة والتشغيل لأعمال صيانة المباني المدرسية، في مختلف مكاتب التعليم التابعة، وانتهاء ترحيل كل المقررات الدراسية لجميع مدارس المنطقة، إضافة إلى تنفيذ خطة زيارات إشرافية ميدانية على مختلف المدارس، وتنفيذ خطة تهيئة إرشادية، الأمر الذي يسهم في تحقيق جاهزية عالية لاستقبال الطلاب والطالبات، وسط منظومة تعليمية متكاملة.

كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء ترحيل المقررات الدراسية بتعليم جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.