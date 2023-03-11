تعزيز جودة الحياة في المناطق بـ 120 مبادرة

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وأشار البكر، خلال فعاليات اليوم الثاني لملتقى «بيبان23» المقام حاليا بالرياض، إلى أن برنامج جودة الحياة واحد من برامج رؤية المملكة 2030، والذي يطمح لأن تكون المملكة من أفضل الأماكن للعيش، مؤكدا أن برنامج جودة الحياة يعنى بتحسين جودة الفرد والأسرة، وذلك من خلال تهيئة البيئة اللازمة.
وذكر أن هنالك مستهدفات للبرنامج ومنها: قطاع الترفيه والهوايات، وقطاع السياحة، وقطاع التصميم الحضري، وقطاع الأمن، كما أطلق عددا من المنصات وهي: بلدي، وفرص، ونافس، وأبدع، وعيشها، وراصد، ومنصة التعليم السياحي الالكتروني، وهاوي، والكثير من المنصات الأخرى التي تخدم عددا من القطاعات المستهدفة في البرنامج، متطرقا إلى الصناديق التنموية والتي تمت بالشراكة مع البرنامج ووزارة الثقافة لإنشاء صندوق التنمية الثقافي وصندوق التنمية السياحي.
مستهدفات البرنامج
- قطاع الترفيه والهوايات
- قطاع السياحة
- قطاع التصميم الحضري
- قطاع الأمن
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