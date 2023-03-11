«نوارس جدة».. أمسية تحتفي بعام الشعر العربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتضنت جمعية الثقافة والفنون بجدة فعاليات الأمسية الشعرية «نوارس جدة»، التي نظمتها الموسوعة العالمية للأدب العربي «أدب» بدعم وتمكين من هيئة الأدب والنشر والترجمة؛ بمشاركة الشاعرة الدكتورة مستورة العرابي، والشاعر حسن القرني، والشاعر عبدالعزيز الأزوري، وقدم لها طارق المالكي. وحظت الأمسية التي شارك في بعض فقراتها العازف الموسيقي حسن الزهراني؛ بحضور لافت من الأدباء والشعراء الذين أثنوا على ما قدمه الشعراء من إبداعات؛ حيث تأتي الأمسية الشعرية ضمن فعاليات الاحتفاء بعام الشعر العربي الذي أطلقته وزارة الثقافة.

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