علم المملكة يزين الميادين والشوارع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزينت ميادين وشوارع محافظات ومناطق المملكة أمس بالعلم السعودي، وبالألوان الخضراء ابتهاجا بيوم العلم، وتعبيرا عن الفرحة الغامرة بهذه المناسبة الوطنية الغالية؛ مما يرسخ مكانة المملكة وأمجادها التي يحفظها التاريخ على مر العصور.

وتوشحت الطرقات الرئيسة في المدن بالعلم السعودي؛ الذي يعزز معاني الانتماء والفخر بهذا الوطن وقيادته الرشيدة؛ تحت راية التوحيد.

وهيأت الأمانات والبلديات الشوارع والميادين احتفاء بيوم العلم الذي يصادف 11 مارس من كل عام.

وشمل ذلك تزيين الشوارع والميادين بالعلم، إلى جانب تنظيم احتفالات بهذه المناسبة شملت عروضا تفاعلية في الشوارع والساحات.

واحتفلت المناطق براية التوحيد عبر عدد من الفعاليات المميزة في المناطق الترفيهية بعروض الألعاب النارية، وعروض الدرون المبهرة، وفرق شعبية متنوعة تحيي المناسبة الوطنية بإشاعة مظاهر الفرح والفخر، والأعلام التي تزين الزوايا والشاشات وكل الأرجاء.

ويشير العلم السعودي إلى الرمز والقيمة التي تنبع من تاريخ الدولة، دلالة للتوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء التي تنعم بها البلاد، كما يعد أهم مظاهر القوة والسيادة والوحدة الوطنية.

وقد تطور علم المملكة في مراحل عدة لم تغير شكله الأساسي، بدأت بالراية الخضراء وجانبها أبيض وتتوسطها كلمة التوحيد، ثم أضيف سيفان متقاطعان إلى العلم، بعد ذلك ظهر العلم بسيف أعلى كلمة التوحيد، ثم أسفلها.

ويستذكر يوم العلم إنجازات الدولة العزيزة منذ تأسيسها إلى تحقيق رؤيتها، والقيم الراسخة التي ترفرف في سماوات حققت الأمجاد.