اخبار السعوديه

رفع العلم في الطابور الصباحي على وقع السلام الملكي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر رفع العلم في الطابور الصباحي على وقع السلام الملكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - شارك وزير التعليم يوسف البنيان منسوبي التعليم انطلاق الاحتفاء بيوم العَلم الذي صادف أمس 11 مارس، حيث صدر بشأنه القرار الملكي الكريم باعتباره يوما خاصا بالعَلم من كل عام، وهو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - العَلم السعودي بشكله الذي نراه اليوم.

ورفع البنيان العَلم السعودي بمشاركة فرقة كشفية من طلاب وطالبات التعليم العام، على السارية المخصصة له أمام مبنى الوزارة.

وتحتفي الوزارة بكل قطاعاتها وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات بيوم العَلم، إذ أطلقت مبادرة «تحية العَلم» لرفع العَلم في الطابور الصباحي على وقع عزف السلام الملكي بجميع المدارس الحكومية والأهلية، بدءا من اليوم ولـ5 أيام.

كانت هذه تفاصيل خبر رفع العلم في الطابور الصباحي على وقع السلام الملكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا