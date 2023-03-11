رفع العلم في الطابور الصباحي على وقع السلام الملكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك وزير التعليم يوسف البنيان منسوبي التعليم انطلاق الاحتفاء بيوم العَلم الذي صادف أمس 11 مارس، حيث صدر بشأنه القرار الملكي الكريم باعتباره يوما خاصا بالعَلم من كل عام، وهو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - العَلم السعودي بشكله الذي نراه اليوم.

ورفع البنيان العَلم السعودي بمشاركة فرقة كشفية من طلاب وطالبات التعليم العام، على السارية المخصصة له أمام مبنى الوزارة.

وتحتفي الوزارة بكل قطاعاتها وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات بيوم العَلم، إذ أطلقت مبادرة «تحية العَلم» لرفع العَلم في الطابور الصباحي على وقع عزف السلام الملكي بجميع المدارس الحكومية والأهلية، بدءا من اليوم ولـ5 أيام.