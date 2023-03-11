شكرا لقرائتكم خبر رفع العلم في الطابور الصباحي على وقع السلام الملكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ورفع البنيان العَلم السعودي بمشاركة فرقة كشفية من طلاب وطالبات التعليم العام، على السارية المخصصة له أمام مبنى الوزارة.
وتحتفي الوزارة بكل قطاعاتها وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات بيوم العَلم، إذ أطلقت مبادرة «تحية العَلم» لرفع العَلم في الطابور الصباحي على وقع عزف السلام الملكي بجميع المدارس الحكومية والأهلية، بدءا من اليوم ولـ5 أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر رفع العلم في الطابور الصباحي على وقع السلام الملكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.