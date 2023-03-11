حظر استعمال العلم الوطني في الأغراض التجارية والدعائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت النيابة العامة أنه يحظر استعمال العلم الوطني كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأي غرض آخر غير ما نص عليه في نظام العلم السعودي. كما يحظر رفعه باهت اللون أو في حالة سيئة، وعندما يصبح العلم الوطني من القدم بحالة لا تسمح باستعماله يتم حرقه من قبل الجهة التي تستعمله.

تؤدى التحية العسكرية للعلم الوطني والعلم الملكي من قبل العسكريين في حالة مرور العلم أو الاستعراض العسكري أو أخذ مكانه في الاستعراض أو أثناء عملية رفعه أو إنزاله من على السواري.

ويرفع العلم الوطني داخل المملكة من وقت شروق الشمس إلى وقت غروبها في أيام الإجازة الأسبوعية والأعياد على جميع المباني الحكومية والمؤسسات العامة.

وإذا رفع العلم الوطني في المملكة مع أعلام أجنبية أو رايات أخرى فيكون له مكان الشرف على التفصيل الآتي: إذا لم يكن بجانب العلم الوطني إلا علم واحد أو راية واحدة فيرفع العلم الوطني على يمين المبنى أي على يسار الشخص الواقف قبالته، أو إذا كان بجانب العلم الوطني أكثر من علم أجنبي أو راية فيرفع العلم الوطني وسط مجموعة الأعلام أو الرايات إذا كان عددها فرديا، وفي الوسط باتجاه اليمين إذا كان عددها زوجيا.

وفي كل الأحوال يجب أن تكون السارية التي يرفع عليها في وسط المبنى. ولا يجوز في المكان الواحد رفع أي علم أو راية بحيث يعلو العلم الوطني.

وبحسب النظام يرفع العلم الوطني في الموكب في وسطه أو على يمينه حسب اتجاه سيره، ويكون وضعه بين الأعلام الأخرى وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة الرابعة. وتراعى قواعد القانون والعرف الدولي فيما يتعلق برفع العلم الأجنبي على المباني الخاصة بالممثليات السياسية والقنصلية للدول الأجنبية في المملكة.

العلم السعودي.. الوصف العام

مستطيل الشكل عرضه يساوي ثلثي طوله.

لونه أخضر ممتد من السارية إلى نهاية العلم.

تتوسطه الشهادة:

(لا إله إلا الله محمد رسول الله)

سيف مسلول تحتها ومواز لها.

تتجه قبضته إلى القسم الأدنى من العلم.

ترسم الشهادة والسيف باللون الأبيض وبصورة واضحة من الجانبين.

مساحة رسم الشهادة والسيف تساوي:

عرضا:

مسافة عرض القسمين الأعلى والأدنى من العلم.

طولا:

مسافة عرض القسمين الأيمن والأيسر من العلم.

ترسم الشهادة بخط الثلث وقاعدته في منتصف مسافة عرض رسم الشهادة والسيف.

يرسم السيف بطول يساوي ثلاثة أرباع طول رسم الشهادة وعلى مسافة متساوية من الجانبين.