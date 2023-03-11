13 محورا لتقييم جودة خدمات مكة السياحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمركز عمل وزارة السياحة في تقييم المنشآت العاملة بقطاع السياحة في مكة المكرمة، على تقييم جودة الخدمات بناء على 13 محورا، وكان معدل التقييم للمنشآت في مكة المكرمة متوسطا، مع وجود ضعف في الجودة بالمرافق العامة ومرافق الطعام. في المقابل جرى تقييم جودة الخدمات بقطاع السياحة في العاصمة المقدسة بمعدل التقييم من 5، إذ تصدر المظهر الخارجي التقييم بنسبة 3.7، في حين جاء المدخل والممرات والمصاعد والدرج ثانيا بنسبة 3.6، واحتل الاستقبال ثالثا في التقييم بنسبة 3.5. تقييم جودة الخدمات بمنشآت قطاع السياحة بمكة الموقع والخدمات الالكترونية3.2 المظهرالخارجي3.7 المدخل3.6 الاستقبال3.5 الإدارة والعاملون3.4 الممرات3.6 دورات المياه العامة3.1 المصاعد والدرج3.6 الغرف3.3 دورات المياه في الغرف3.3 مطابخ الغرف (للشقق)3.1 المطاعم والمقاهي2.9 مر افق الترفيه2.7 المعدل العام3.

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