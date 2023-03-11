3.1   ملايين امرأة مستفيدة من التأمين الصحي الإلزامي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع عدد النساء المستفيدات من التأمين الصحي الإلزامي إلى 3.1 ملايين، بينها 1.9 مليون مشتركة سعودية وتابع لها وفقا لمجلس الضمان الصحي، الذي أشار إلى أن وثيقة الضمان الصحي الأساسية تمثل رعاية للمرأة من خلال توفير الخدمات الصحية والوقاية الفعالة. وتغطي الوثيقة الفحوصات الوقائية والدورية كسرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان عنق الرحم. كما تضمن وثيقة المنافع الصحية الأساسية حصول المرأة على الرعاية الصحية بشكل موسع وتشمل تغطية صحية ذات كفاءة عالية لتعزيز التجربة في الخدمات الصحية. المستفيدات من التأمين 3.1 ملايين العدد الإجمالي 544 ألف مشتركة سعودية أساسية 1.35 مليون تابع سعودي 337 ألف مشتركة أساسية غير سعودية 869 ألف تابع غير سعودي الوثيقة تغطي الفحوصات التالية: سرطان الثدي سرطان القولون سرطان عنق الرحم منافع مضافة الكشف عن هشاشة العظام (ضعف العظام) علاج فترة ما قبل انقطاع الطمث وما بعدها

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