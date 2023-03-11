إلزام مطاعم الطائف بتطبيق الاشتراطات الصحية

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وبينت الأمانة أن المخالفات تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية، وعدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين، وتشغيل عمالة مخالفة، وتدني مستوى النظافة بالمرافق، مشيرة إلى إزالة أكثر من 30 بسطة عشوائية وغير نظامية؛ وذلك لمعالجة مظاهر التشوه البصري والصحي والبيئي، منوهة لمشاركة الأهالي الفعالة في تحسين الخدمات البلدية والإبلاغ عن المخالفات المشاهدة عبر تطبيق بلدي (صور وأرسل) أو بالاتصال بمركز البلاغات 940.
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