أجواء تاريخية ونفحات رمضانية تكسو أسواق الطائف

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وبدأت الأسواق التاريخية في محافظة الطائف، التي تعكس تراث وعادات وأصالة المنطقة، استعداداتها وتحضيراتها لاستقبال رمضان المبارك، بخيارات جذب متنوعة، تثري زوارها بتوفير احتياجاتهم الشخصية والمنزلية، سواء في مراكز التسوق الداخلية أو ساحات التسوق المفتوحة، حيث تكتنف المنطقة التاريخية «وسط البلد» التاريخ والماضي؛ وضمها لعدد من الوجهات مثل برحة مسجد الهادي، وسويقة، وسوق الخميس، وحي السليمانية، وباب الحزم، وباب العباس، وباب الريع، بدكاكينه الأصيلة المتعددة؛ التي تعرض فيها البضائع واللوازم المنزلية والرجالية والنسائية للتجهيز لرمضان، حيث تشهد هذه الأسواق كثافة إقبال المتسوقين، لتنوع المعروض المناسب قبيل رمضان.
وظهر استمتاع الزوار والأطفال خلال تسوقهم بالأجواء والنفحة الرمضانية التي توشحتها أسواق الطائف التاريخية، والبهجة التي أطلقتها؛ في إضاءة الممرات والطرقات إيذانا بحلول الشهر الفضيل، إلى جانب تزيينها بكلمات وعبارات وأشكال تقليدية رائعة، مما أضفى إليها طابعا فريدا وخاصا، تبث الشعور بالاطمئنان في قرب ليالي الشهر المباركة.
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