الإطاحة بـ17,092 مخالفا للإقامة والعمل وأمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قادت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، إلى الإطاحة بـ17,092 مخالفا، في مناطق المملكة كافة خلال الفترة من 2 إلى 8 مارس الحالي. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. نتائج الحملات إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 17,092 مخالفا، منهم:





9875 مخالفا لنظام الإقامة



4784 مخالفا لنظام أمن الحدود



2433 مخالفا لنظام العمل

إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 936 شخصا منهم:



50 %يمنيو الجنسية



47 %إثيوبيو الجنسية



3 %جنسيات أخرى



ضبط 99 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. ضبط 99 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. ضبط 17 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 19,490 وافدا مخالفا منهم:



16,740 رجلا



2750 امرأة

إحالة 10,085 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر



إحالة 2427 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم



ترحيل 12375مخالفا



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