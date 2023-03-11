طرق وميادين المملكة تتوشح بالأخضر

تزينت مختلف شوارع وميادين المملكة، بالألوان الخضراء ابتهاجاً بيوم العلم، وتعبيراً عن الفرحة الغامرة بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مما يرسخ مكانة المملكة وأمجادها، التي يحفظها التاريخ على مر العصور.

وتوشحت طرقات جدة الرئيسية بالعلم السعودي، الذي يعزز معاني الانتماء والفخر بهذا دوت الخليج وقيادته، تحت راية التوحيد، فيما توشّحت شوارع مدينة الباحة ومحافظاتها بعلم المملكة، للتعبير عن مشاعر الاعتزاز والفخر بهذا دوت الخليج الغالي، وتعزيز معاني الولاء تحت راية التوحيد.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أنّ أمانة الباحة هيّأت الشوارع الرئيسية والميادين بالعلم الوطني، إضافة إلى الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق، وتركيب إضاءة باللون الأخضر، وعروض ثلاثية الأبعاد على مبنى الأمانة للاحتفال بهذه المناسبة.

وأضاف أن الاحتفاء بيوم العلم، يشمل إقامة مسيرة المشي، ورفع علم المملكة من المركز الحضاري حتى منتزه رغدان، ومسيرة العلم من أمام مبنى محافظة بلجرشي إلى حديقة الخزامى.

لوحات إعلانية

توشّحت شوارع محافظة الطائف الرئيسية وميادينها وحدائقها باللون الأخضر، احتفاء بيوم العلم، للتعبير عن مشاعر الاعتزاز والفخر بهذا دوت الخليج الغالي، وأوضح مدير عام الإعلام والاتصال المؤسسي بالأمانة فايز الثبيتي، أنّ أمانة الطائف هيّأت الشوارع الرئيسية والميادين، بالعلم الوطني السعودي، إضافة إلى الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق، وتركيب إضاءة اللون الأخضر على المباني والبلديات، بالإضافة لتسجيلات صوتية للنشيد الوطني، للاحتفاء بيوم العلم السعودي.

إضاءات خضراء

زينت أمانة المنطقة الشرقية الطرق والشوارع الرئيسية بمدن ومحافظات المنطقة وميادينها، وعدد من المباني الحكومية والبلديات، ومبنى أمانة المنطقة بالعلم الوطني.

وهيأت الأمانة الشوارع الرئيسية والميادين، بتزينها بآلاف الأعلام لراية التوحيد، إضافة إلى الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق، وتركيب الإضاءات باللون الأخضر، التي تستعرض تفاصيل العلم الوطني وقصة العلم، ومراحل تطوره، لإحياء قصة راية المملكة، التي ترفرف منذ 9 عقود، إضافة إلى ساريات الأعلام في مداخل مبنى الأمانة، وتزيين الدورات الرئيسية، بالإضاءة الخضراء، والميادين الرئيسية، والواجهات البحرية.

25 ألف علم

شاركت أمانة منطقة جازان في الاحتفاء بيوم العلم، حيث توشّحت شوارع جازان الرئيسية وميادينها، بأكثر من 25 ألف علم، إلى جانب العروض التي تشهدها ساحة السارية بالكورنيش الشمالي، للتعبير عن مشاعر الاعتزاز والفخر بهذا دوت الخليج الغالي، وتعزيز معاني الولاء تحت راية التوحيد.

وأوضح أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني، أنّ أمانة جازان هيّأت الشوارع والميادين بالعلم الوطني، إضافة إلى الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق، وتركيب إضاءة باللون الأخضر، إضافة لتسجيلات صوتية للنشيد الوطني للاحتفاء بيوم العلم، إلى جانب الفعاليات المصاحبة بساحة السارية.

راية العز

يتوسط ميدان راية التوحيد بمدينة تبوك، الذي يقع على طريق الملك فهد بين إمارة المنطقة والأمانة عمود من الفولاذ بارتفاع 75 متراً، يحمل علم المملكة بعرض 12 متراً وطول 18 متراً، الذي يرمز إلى رسالة السلام والإسلام التي قامت عليها هذه الدولة المباركة، ويرمز بالسيف إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة، وعلى مدى نحو ثلاثة قرون، كان هذا العلم شاهداً على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة السعودية، واتخذ منه مواطنو ومواطنات هذا دوت الخليج راية للعز شامخة لا تُنكّس، وإيماناً بما يشكله العلم من أهمية بالغة بوصفه مظهراً من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية. كما يحيط بميدان راية التوحيد 12 سارية للعلم الوطني بارتفاع 12 متراً، ومسطحات خضراء على مساحة 2240 مترا مربعا.