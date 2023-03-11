138 مخالفة مبان في جدة يوميا

رصدت أمانة محافظة جدة 16578 مخالفة مبان خلال الـ4 أشهر الماضية بمعدل 138 مخالفة يوميا، إذ رصدت 4274 مخالفة مبان ضمن الجولات الرقابية الميدانية خلال شهر فبراير، و4358 خلال يناير، و3305 خلال ديسمبر، و4641 في نوفمبر، وذلك ضمن جهودها الرقابية في متابعة المخالفات، وفي إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة. وتهدف جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها. asf مخالفات فبراير 4274 يناير 4358 ديسمبر 3305 نوفمبر 4641 الإجمالي 16578 مخالفة



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