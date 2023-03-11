احتفالات مع عودة المدارس

يلتحق اليوم طلاب وطالبات التعليم العام والأهلي بالفصل الدراسي الثالث لعام 1444 والذي يمتد حتى 4 ذو الحجة موزعًا على 14 أسبوعًا، تتخلله إجازة واحدة لعيد الفطر المبارك وأخرى مطولة، ويشهد الفصل الدراسي الثالث دخول شهر رمضان الذي يوافق فيه 16 يومًا دراسيًا.

دروس التربية

في المقابل تقيم المدارس وإدارات ومكاتب التعليم بالمناطق والمحافظات بالتزامن مع عودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة اليوم عددًا من الأنشطة والفعاليات منها تجديد العَلم والتأكد من مدى مطابقته والسارية للمواصفات والمعايير، وعمل مسيرة طلابية كشفية تحت عنوان: «العَلم الوطني» لتعزيز مكانة العَلم في نفوس الطلبة وروح الولاء والانتماء، إضافةً إلى إقامة مسابقات ثقافية تؤكد على الاعتزاز والشموخ والانتماء وتتضمّن الفعاليات كذلك رفع العَلم في الطابور الصباحي مع ترديد النشيد الوطني، وتخصيص الإذاعة المدرسية للحديث عن أهميته والتعريف بتاريخه ودلالاته الرمزية، إلى جانب تخصيص العشر دقائق الأولى من الحصة الأولى للحديث عن تاريخ العَلم.