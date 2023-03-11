رمضان يعجل بتحرير الحركة في طرقات المدينة

حررت أمانة المدينة المنورة بالتعاون مع مرور المنطقة الحركة في عدد من الطرق جزئيًا، الداخلة في نطاق المشاريع، سعيًا إلى خلق انسيابية في الحركة المرورية خلال شهر رمضان، الذي تتزايد فيه حركة المركبات عن معدلاتها الطبيعية، فيما جرى عمل 4 نقاط فرز مرورية على مداخل المدينة لتنظيم حركة دخول الحافلات.

تقليل الضغط

على صعيد الحركة المرورية تم خلال الأيام الماضية، افتتاح دوران الرجوع في تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالله «الدائري الثاني»، بهدف تخفيف الضغط على الجزء السالك من طريق الملك عبدالعزيز، إضافة إلى تحرير الحركة المرورية على تقاطع طريق أحمد بن حنبل مع مسجد قباء باتجاه طريق الأمير عبدالمجيد، والذي يسهم في تخفيف الضغط على طريق قربان، إضافة إلى تنفيذ الحركة المرورية على طريق النعمان بن مالك وإعطاء أولوية السير للقادمين من طريق الأمير عبدالمجيد أحد الطرق البديلة للمتجهين، واستكمال تحرير الحركة المرورية على تقاطع طريق عمر بن الخطاب مع طريق الملك عبدالله «دوار عروه» وذلك بإزالة التحويلة المرورية للقادمين من طريق الهجرة، وهو ما سوف يسهم في تقليل الضغط على طريق قربان والعوالي والملك فهد التي تعد الطرق الرئيسية المؤدية إلى المسجد النبوي الشريف، فيما يتوقع أن يتم افتتاح كلٍ من تقاطع الدائري الثاني مع طريق الملك عبدالعزيز، وتقاطع طريق الدائري الثاني مع طريق عروه خلال شهر رمضان.

مسارات النقل

من جهة أخرى، استحدثت إدارة المرور، 4 نقاط فرز على مداخل المدينة المنورة تعمل على تنظيم دخول الحافلات إلى داخل المدينة خلال شهر رمضان بالتنسيق مع وزارة الحج و العمرة، وذلك في طريق الهجرة وتبوك وحائل والرياض، فيما من المتوقع أن يلزم أصحاب الحافلات بالعودة إلى نقاط الفرز بعد نقل الركاب إلى الفنادق لمنع تكدس الحافلات داخل المدينة.

إلى ذلك أعلنت هيئة تطوير المدينة المنورة عن 7 مسارات للنقل الترددي إلى المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان، وهي الاستاد الرياضي وسيد الشهداء والخالدية ودرة المدينة والجامعة الإسلامية وحي شظاة، ومسار «العالية، مسجد قباء»، فيما تقدم خدمة النقل الترددي من الساعة الثالثة عصرًا وحتى بعد صلاة التراويح بساعة، وتستمر في العشر الأواخر إلى ما بعد صلاة التهجد بساعة.

7 مسارات للنقل الترددي

01 الاستاد الرياضي

02 سيد الشهداء

03 الخالدية

04 درة المدينة

05 الجامعة الإسلامية

06 حي شظاة

07 مسار العالية - مسجد قباء