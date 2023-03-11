صناعة العلم بمجمع كسوة الكعبة

تتشرف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بتصنيع علم المملكة العربية السعودية بمواصفات عالية الجودة والتميز. وحمل العلم الوطني المصنع في المجمع مواصفات وخط إنتاج باستخدام قماش البولستر الأخضر بمقاسات 148سم×180سم، ليتكون بعد الخياطة والحياكة علم بمقاس 100سم×150سم، وكتابة كلمة التوحيد بمقاس 36سم×83 سم. ويستخدم مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة ماكينة تطريز يابانية استحدثتها الرئاسة لتحديث بنيتها الإنتاجية المتطورة باسم (تاجيما)، حيث تقوم بتطريز خيوط من القصب الفضي لصناعة العلم الوطني على وجهين خلال 5 ساعات. وللعلم الوطني شكل مستطيل ولونه أخضر، ومقاسات العلم الوطني يكون فيها عرض العلم يساوي ثلثي طوله.



كانت هذه تفاصيل خبر صناعة العلم

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