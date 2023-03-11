الثقافة تحتفي بالعلم في الدرعية

احتفت وزارة الثقافة بـ«يوم العَلَم» الذي يوافق 11 مارس من كل عام، وذلك برفع العَلَم في المقر الرئيسي للوزارة في حي البجيري بالدرعية، بحضور مساعد وزير الثقافة، راكان الطوق، مع قيادات ومنتسبي الوزارة. وشهدت الاحتفالية التذكير بأهمية العَلَم، بوصفه مظهراً من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها، ورمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.

استخدام العَلَم

وتأتي مشاركة الوزارة برفع العَلَم، ضمن جهودها المتعددة في الاحتفاء بيوم العَلَم، ومنها إطلاق الدليل الإرشادي لاستخدام العَلَم، والذي أتاحته الوزارة للعموم من خلال الرابط الإلكتروني: https://saudiflag.sa/ar ليكون مرجعاً رئيسياً للجهات والأفراد في المملكة، بما يتضمنه من تعريف بآليات وقواعد استخدام العَلَم.

فعاليات ثقافية

كما تنظم الوزارة بدءاً من أمس، ولمدة ثلاثة أيام فعاليات ثقافية وفنية نوعيّة في ساحة العدل، بجانب قصر الحكم والمصمك التاريخي بالرياض، بدعمٍ من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.