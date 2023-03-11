احتفالات ومسيرات في نجران بيوم العلم

أقام فرع وزارة الرياضة بمنطقة نجران احتفالية بمناسبة يوم العلم، بمقر نادي الأخدود الرياضي بالمنطقة، وفي بداية الاحتفال أقيمت المسيرة الخاصة لفريق الكشافة وسلام العلم والتحية له، وفي كلمة لمدير فرع وزارة الرياضة عبدالله بن علي آل شيبان، قال «إن هذه المناسبة العزيزة التي تعكس اهتمام حكومتنا بالقيمة الوطنية للعلم الوطني وترسيخ العمق التاريخي للمملكة العربية السعودية ، وإن هذا اليوم افتخار بهويتنا وتجسيد لمشاعر الولاء». كما نظمت الجهات الحكومية مسيرة على طريق الملك سعود، وبمحافظة شرورة في شوارع وميادين المحافظة.



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