32 مخالفا لنظام البيئة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 32 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط 43 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 9 مواطنين، و10 مقيمين من الجنسية الهندية، و7 مقيمين من الجنسية الباكستانية، و3 مقيمين من الجنسية النيبالية، ومقيمان من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية المصرية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام «911» بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» و«996» في بقية مناطق المملكة.