السعودية اليوم / انطلاق مسيرة سلام العَلَم للقطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة حائل



حائل 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

أقيمت اليوم مسيرة "سلام العَلَم" بمشاركة القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في منطقة حائل في الشوارع والطرقات الرئيسة بالمدينة بمناسبة الاحتفال بيوم العَلَم.

وشاركت القطاعات الأمنية في المسيرة تحت إشراف إمارة المنطقة؛ احتفالاً بهذه المناسبة الغالية، حيث انطلقت المسيرة، من منتزه السلام مرورًا بالطريق الدائري, متجهةً إلى طريق مطار حائل الدولي, والعودة إلى منتزه السلام؛ وذلك لإبراز مظاهر الفرح والفخر بيوم العَلَم.

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22:58ت م

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