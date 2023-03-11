السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: أمطار غزيرة على منطقة عسير



أبها 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط، وبيشة، وسراة عبيدة، وأحد رفيدة، وتثليث، وبلقرن، والمجاردة، ومحايل، وبارق، وتنومة، والربوعة، والبرك.

وبين المركز أن الحالة سوف تستمر - بمشيئة الله تعالى- من يوم غدٍ الأحد إلى يوم الخميس المقبل.

// انتهى //

22:58ت م

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