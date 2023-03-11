السعودية اليوم / رئيس جمهورية قبرص يستقبل معالي وزير الاستثمار



نيقوسيا 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

استقبل فخامة الرئيس نيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص اليوم، معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وذلك بالقصر الرئاسي بالعاصمة نيقوسيا.

ونقل معالي المهندس خالد الفالح، في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وفرص التعاون المشترك، وسبل تطويرها، في مجال الاستثمار.

// انتهى //

22:57ت م

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نيقوسيا 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واساستقبل فخامة الرئيس نيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص اليوم، معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وذلك بالقصر الرئاسي بالعاصمة نيقوسيا.ونقل معالي المهندس خالد الفالح، في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية قبرص.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وفرص التعاون المشترك، وسبل تطويرها، في مجال الاستثمار.// انتهى //22:57ت م0207

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