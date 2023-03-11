السعودية اليوم / سموُّ أميرِ منطقة الرياض يقدِّم العزاءَ لأسرة الغشيان



الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

قدَّم صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، واجبَ العزاء والمواساة في وفاة والدة الشيخ ثامر بن ناصر الغشيان - رحمه الله - خلال زيارة قام بها سموُّه اليوم لمقر العزاء بالرياض.

وسأل سموُّه اللهَ العليَ القديرَ أن يرحمَ الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة الفقيدة عن شكرها لسموِّه على تعازيه ومواساته، داعيةً الله العلي القدير أن يكتب ماقدَّم في ميزان حسناته.

// انتهى //

22:56ت م

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