السعودية اليوم / أمانة عسير وبلدياتها تزين الشوارع العامة بالأعلام



أبهـا 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

زينت أمانة منطقة عسير وبلدياتها الـ33 الشوارع والميادين والحدائق بالأعلام الخضراء والإنارات الخضراء احتفاء بيوم العلم الوطني الذي يوافق الحادي عشر من مارس من كل عام .

وتوشحت جميع الشوارع الرئيسة في مدن ومحافظات ومراكز منطقة عسير بالأعلام الخضراء، حيث تم تركيب نحو 20 ألف علم وتشغيل 60 شاشة احتفاء بهذه المناسبة .

كما تم توزيع أعلام الزينة الملونة بمختلف المقاسات بجانب تركيب الإضاءات الملونة على مداخل مدينة أبها وجميع مدن محافظات ومراكز منطقة عسير وميادينها.

// انتهى //

22:33ت م

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