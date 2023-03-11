السعودية اليوم / جامعة أم القرى تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد



مكة المكرمة 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد في الجامعة، وجميع مقرات كليات فروع المحافظات وتحويلها -عن بعد- بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.

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22:32ت م

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