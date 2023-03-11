

رفحاء 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

شارك أهالي محافظة رفحاء - اليوم - باحتفالات يوم العلم من خلال مسيرةً وطنيةً للخيول العربية بمناسبة يوم العلم، حيث جابت عدداً من الشوارع ابتداءً من ممشى الإسكان التنموي، وبمشاركة عدد من الأهالي والزوار.

وحمل فرسان المسيرة الأعلام الوطنية التي تحمل راية التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، تعبيراً عن فرحتهم بهذه المناسبة.

// انتهى //

22:31ت م

0201





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أهالي محافظة رفحاء يحتفون بيوم العلم بمسيرةً وطنيةً للخيول العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.