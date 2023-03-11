السعودية اليوم / النادي السعودي في ‫لندن ينظِّمُ ‬مسيرةَ "راية العز‫" ‬بمناسبة يوم العَلَم



لندن 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

احتفاءً بالذكرى الأولى ليوم العلم، نظَّم النادي السعودي في العاصمة البريطانية لندن اليوم،تحت رعاية الملحقية الثقافية، مسيرة "راية العز"؛ تعبيرًا عن مشاعر الفخر واعتزازًا بالهوية الوطنية

وحضر المسيرة العديد من المبتعثين والمبتعثات للمشاركة في رفع علم المملكة العربية السعودية، بمناسبة ذكرى يوم العلم الوطني.

ونظَّمَت الأندية الطلابيه في المملكة المتحدة عدة احتفالات مماثلة، بمشاركة المبتعثين والمبتعثات، وبدعم من الملحقية الثقافية.

// انتهى //

22:29ت م

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لندن 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واساحتفاءً بالذكرى الأولى ليوم العلم، نظَّم النادي السعودي في العاصمة البريطانية لندن اليوم،تحت رعاية الملحقية الثقافية، مسيرة "راية العز"؛ تعبيرًا عن مشاعر الفخر واعتزازًا بالهوية الوطنية السعودية وحضر المسيرة العديد من المبتعثين والمبتعثات للمشاركة في رفع علم المملكة العربية السعودية، بمناسبة ذكرى يوم العلم الوطني.ونظَّمَت الأندية الطلابيه في المملكة المتحدة عدة احتفالات مماثلة، بمشاركة المبتعثين والمبتعثات، وبدعم من الملحقية الثقافية.// انتهى //22:29ت م0199

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