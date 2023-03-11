السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة يوم العلم



حفر الباطن 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

رفع صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه: إن مناسبة يوم العلم الوطني تعبر عن هويتنا وأصالتنا تحت راية التوحيد التي لا تنكس والراية الخضراء بالسلام والأمان والعطاء والرخاء التي سادت وأثمرت بالنماء والبناء.

ودعا سموه الله عز وجل أن يحفظ القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ويديم على هذه البلاد أمنها وأمانها.

// انتهى //

22:20ت م

0196



حفر الباطن 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسرفع صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ بمناسبة ذكرى يوم العلم.وقال سموه: إن مناسبة يوم العلم الوطني تعبر عن هويتنا وأصالتنا تحت راية التوحيد التي لا تنكس والراية الخضراء بالسلام والأمان والعطاء والرخاء التي سادت وأثمرت بالنماء والبناء.ودعا سموه الله عز وجل أن يحفظ القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ويديم على هذه البلاد أمنها وأمانها.// انتهى //22:20ت م0196

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