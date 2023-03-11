السعودية اليوم / أمانة القصيم تنظم مسيرة بمناسبة يوم العلم



بريدة 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

نظمت أمانة منطقة القصيم اليوم مسيرة للمشي ورفع العلم السعودي في مضمار حديقة الإسكان في مدينة بريدة، وذلك بمناسبة يوم العلم الوطني، الذي يصادف يوم ١١ مارس من كل عام.

وشارك في المسيرة العديد من المواطنين من مختلف شرائح المجتمع.

// انتهى //

21:49ت م

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