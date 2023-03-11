السعودية اليوم / هيئة تطوير بوابة الدرعية تشارك الأهالي والزوار الاحتفالات بمناسبة يوم العلم



الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

احتفت هيئة تطوير بوابة الدرعية بمناسبة "يوم العَلَم" الوطني التي تقام لأول مرة هذا العام بعد صدور الأمر الملكي الكريم بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يومًا خاصًّا باسم "يوم العلم"، إذ يشير هذا اليوم إلى تاريخ 11 مارس 1937م وهو اليوم الذي أَقرَّ فيه الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- العَلَم بشكله الحالي وما يحمله من معانٍ تعبِّر عن التوحيد والعدل والنمو والازدهار، كامتدادٍ للأسس التي قامت عليها الدولة

وأطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية عدة فعاليات متنوعة في مطل البجيري وسوق الموسم في حي الطريف التاريخي خلال الأيام 9 و10 و11 مارس 2023م، شملت معرض أعلام المملكة منذ الدولة السعودية الأولى حتى وقتنا الحاضر مع عددٍ من العازفين السعوديين لعزف الموسيقى الوطنية في مطل الجبيري، وكذلك توزيع بروشورات تعريفية عن تاريخ العلم السعودي، إضافة إلى حائط تلوين العلم السعودي في سوق الموسم.

ويأتي احتفاء الهيئة بيوم العلم معبِّرًا عن القيمة الحضارية والرمزية التاريخية التي تمثِّلها الدرعية وارتباطها الوثيق بالهوية الوطنية، لا سيما وأنها مهد الدولة السعودية ومركز تأسيسها قبل نحو 300 عام. فيما تحرص الهيئة على التفاعل مع مجتمع الدرعية وزوارها من خلال الفعاليات التي نظمتها بهذه المناسبة، بما يسهم في تحقيق تطلعاتهم ويبرز الجوانب التاريخية والثقافية للدرعية.

وتضطلع هيئة تطوير بوابة الدرعية بمسؤوليات عدة ضمن نطاق عملها الذي يمتد مشروعه التطويري على مساحة 14 كيلومترًا مربعًا، ويشمل حي الطريف التاريخي الذي يعد مقر حكم أئمة الدولة السعودية الأولى والثانية، ويضم القصور والمساجد والنطاق السكاني لأهالي الدرعية في ذلك الوقت، إلى جانب مطل البجيري وغيرها من المواقع، وتعمل الهيئة على حفظ الإرث التاريخي وإبرازه على النحو الذي يسهم في تحويل الدرعية إلى وجهة أولى عالمية بالتوازي مع مشاريع التطوير الأخرى التي تشرف عليها الهيئة وتعمل على إنجازها.

// انتهى //

21:42ت م

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الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واساحتفت هيئة تطوير بوابة الدرعية بمناسبة "يوم العَلَم" الوطني التي تقام لأول مرة هذا العام بعد صدور الأمر الملكي الكريم بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يومًا خاصًّا باسم "يوم العلم"، إذ يشير هذا اليوم إلى تاريخ 11 مارس 1937م وهو اليوم الذي أَقرَّ فيه الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- العَلَم بشكله الحالي وما يحمله من معانٍ تعبِّر عن التوحيد والعدل والنمو والازدهار، كامتدادٍ للأسس التي قامت عليها الدولة السعودية منذ تأسيسها في الدرعية على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- عام 1727م.وأطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية عدة فعاليات متنوعة في مطل البجيري وسوق الموسم في حي الطريف التاريخي خلال الأيام 9 و10 و11 مارس 2023م، شملت معرض أعلام المملكة منذ الدولة السعودية الأولى حتى وقتنا الحاضر مع عددٍ من العازفين السعوديين لعزف الموسيقى الوطنية في مطل الجبيري، وكذلك توزيع بروشورات تعريفية عن تاريخ العلم السعودي، إضافة إلى حائط تلوين العلم السعودي في سوق الموسم.ويأتي احتفاء الهيئة بيوم العلم معبِّرًا عن القيمة الحضارية والرمزية التاريخية التي تمثِّلها الدرعية وارتباطها الوثيق بالهوية الوطنية، لا سيما وأنها مهد الدولة السعودية ومركز تأسيسها قبل نحو 300 عام. فيما تحرص الهيئة على التفاعل مع مجتمع الدرعية وزوارها من خلال الفعاليات التي نظمتها بهذه المناسبة، بما يسهم في تحقيق تطلعاتهم ويبرز الجوانب التاريخية والثقافية للدرعية.وتضطلع هيئة تطوير بوابة الدرعية بمسؤوليات عدة ضمن نطاق عملها الذي يمتد مشروعه التطويري على مساحة 14 كيلومترًا مربعًا، ويشمل حي الطريف التاريخي الذي يعد مقر حكم أئمة الدولة السعودية الأولى والثانية، ويضم القصور والمساجد والنطاق السكاني لأهالي الدرعية في ذلك الوقت، إلى جانب مطل البجيري وغيرها من المواقع، وتعمل الهيئة على حفظ الإرث التاريخي وإبرازه على النحو الذي يسهم في تحويل الدرعية إلى وجهة أولى عالمية بالتوازي مع مشاريع التطوير الأخرى التي تشرف عليها الهيئة وتعمل على إنجازها.// انتهى //21:42ت م0190

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