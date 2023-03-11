السعودية اليوم / جامعة جازان تستقبل غدًا أكثر من 50 ألف طالب وطالبة بكافة فروعها وكلياتها



جيزان 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

تستقبل جامعة جازان غدًا أكثر من 50 ألف طالب وطالبة بمختلف تخصصاتهم الدراسية ؛ في جميع فروعها وكلياتها، مع بداية الفصل الثالث من العام الجامعي 1444هـ .

وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي القحطاني أن الجامعة هيأت الإمكانات اللازمة لبدء الفصل الثالث ، واستكمال الجداول وتحديد القاعات الدراسية والمعامل ، مؤكدًا أهمية تسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية لتقديم الخدمات الطلابية بشكل متميز، وتذليل جميع الصعوبات أمام الطلاب والطالبات ، وتكثيف البرامج الإرشادية والتوجيهية التي تساعد الطلاب والطالبات في حياتهم الجامعية .

// انتهى //

21:31ت م

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