السعودية اليوم / تعليم جدة يقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الأحد



جدة 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

أعلنت إدارة تعليم محافظة جدة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاَ على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأحد 20 / 8 / 1444 هـ لتكون (عن بُعد) عبر

// انتهى //

21:27ت م

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جدة 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسأعلنت إدارة تعليم محافظة جدة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاَ على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأحد 20 / 8 / 1444 هـ لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ، بمدارس جدة ورابغ وخليص، وذلك لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب إدارة التعليم.// انتهى //21:27ت م0178

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