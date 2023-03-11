السعودية اليوم / وفد لجان مجلس الشورى المتخصصة يبدأ زيارة إلى منطقة الجوف للقاء مسؤولي الأجهزة الحكومية في المنطقة



الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

يبدأ وفدٌ مكوّن من لجان مجلس الشورى المتخصصة برئاسة عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا غداً زيارةً إلى منطقة الجوف، يلتقي خلالها بصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نوّاف بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الجوف، وعدد من مسؤولي الأجهزة الحكومية في المنطقة.

وأشار عضو مجلس الشورى رئيس الوفد الدكتور المهنا إلى أنَّ اطلاع أعضاء مجلس الشورى على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في مختلف المناطق بالمملكة يحقق ما يقوم به المجلس من أدوار رقابيةٍ وتشريعيةٍ وفق نظامه، عبر مراجعة تقارير الأداء السنوية لمختلف الأجهزة والجهات الحكومية وإصدار العديد من القرارات الهادفة لتفعيل دور هذه الأجهزة وتعزيز أدائها في ظلِّ ما تحظى به التنمية بالمملكة من دعم ومساندة من القيادة الرشيدة – حفظها الله –.

ويضم الوفد أعضاء المجلس الدكتور أسامة عارف، والدكتور حسن آل مصلوم، والدكتور متعب المطيري، وسعد السبتي، والدكتور سلطان القحطاني، وعطا السبيتي، والدكتور فيصل طميحي، ومبارك الدوسري، واللواء الركن محمد العجاحي، والدكتور محمد الجرباء، والدكتور مصلح الحارثي، والدكتورة مها السنان، ونايف الوطبان، ونجوى الغامدي.

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21:27ت م

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