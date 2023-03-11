السعودية اليوم / "الأرصاد": يُنبِّه من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على محافظتي الجموم وبحرة



مكة المكرمة 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على محافظتي الجموم وبحرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة من مساء غد الأحد.

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21:27ت م

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