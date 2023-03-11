السعودية اليوم / فرع الرياضة بمنطقة الباحة يقيم فعاليات متنوعة بمناسبة يوم العلم



الباحة 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

نظَّم فرع وزارة

وشملت الفعاليات التي أقيمت بمدينة الملك سعود الرياضية السلام الملكي, ورفع العلم, ومسيرة خيل وكشافة ومشي, واستعراض ألعاب قوى, بإلإضافة إلى مباراة كرة قدم.

وهدفت الفعاليات التي استهدفت جميع شرائح المجتمع، إلى تفعيل هذه المناسبة الغالية على الجميع؛ لتعزيز مفهوم النشاط البدني والرياضي وربطها بالمناسبات الوطنية.

// انتهى //

21:27ت م

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الباحة 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسنظَّم فرع وزارة الرياضية بمنطقة الباحة اليوم, فعاليات رياضية وتنافسية وعروضًا متنوعة بمناسبة يوم العلم، الذي يوافق الحادي عشر من شهر مارس من كل عام، وذلك للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية .وشملت الفعاليات التي أقيمت بمدينة الملك سعود الرياضية السلام الملكي, ورفع العلم, ومسيرة خيل وكشافة ومشي, واستعراض ألعاب قوى, بإلإضافة إلى مباراة كرة قدم.وهدفت الفعاليات التي استهدفت جميع شرائح المجتمع، إلى تفعيل هذه المناسبة الغالية على الجميع؛ لتعزيز مفهوم النشاط البدني والرياضي وربطها بالمناسبات الوطنية.// انتهى //21:27ت م0175

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