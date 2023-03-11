

جدة 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً متقدماً متوقعاً بمشيئة الله عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وتشمل تأثيراتها محافظتي رابغ، وجدة.

وأشار المركز أن الحالة تبدأ - بمشيئة الله تعالى- من منتصف ليلة غد وتستمر حتى الـ 12 ظهراً.

// انتهى //

21:26ت م

0174





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظتي جدة ورابغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.