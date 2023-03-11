شكرا لقرائتكم خبر عن أخر تطورات انتقال نجم ريال مدريد للنصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة من أجل استمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

موقف ريال مدريد من مفاوضات النصر مع مودريتش

وكشفت تقارير صحفية عن مستقبل النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، وموقفه من الانتقال إلى صفوف نادي النصر السعودي.

وتلقى النجم الكرواتي، عرضًا ضخمًا من جانب نادي النصر، للحصول على خدماته بداية من الموسم القادم 2023-2024.

وأكدت صحيفة "defensacentral"، عن إعطاء مودريتش، موافقته "المبدئية" إلى نادي النصر؛ للانضمام إلى الفريق.

وأشارت الصحيفة، إلى أن لوكا مودريتش، أبلغ إدارة النصر، أنه موافق على مزاملة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ في حال لم يجدد عقده مع ريال مدريد.

وأعلنت صحيفة "elgoldigital"، على أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، قد اتخذ قرارًا رسميًا في مستقبل النجم الكرواتي.

وأوضحت الصحيفة، أن بيريز، أوقف مفاوضات تجديد عقد مودريتش رسميًا؛ بسبب غضبه من تفاوض اللاعب، مع الإدارة النصراوية.

وأصبح مودريتش، على بُعد خطوة واحدة فقط، من الانضمام إلى رونالدو، في صفوف نادي النصر.