شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات صعود الأهلي من دور المجموعات بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت مباراة الأهلى وصن داوينز منذ قليل، بتعثر الأهلى وسقوطه المدوي أمام صن داوينز بنتيجة 2/5،ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأصبح موقف الأهلى صعب للغاية فى الصعود إلى الدور القادم، بعدما ارتفع رصيد صن داوينز إلى عشر نقاط فى صدارة ترتيب المجموعة، فى حين يحل الهلال فى المركز الثاني برصيد تسع نقاط.

حيث يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، جمعهم من فوز وحيد وتعادل وهزيمتين، خلال الجوالات الأربع السابقة.

ويحتاج الأهلى إلى تحقيق الفوز فى الجوالتين القادمتين، على كلا من القطن والهلال على الترتيب، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، وينتظر عما ستسفر عنه مواجهة الهلال وصن داوينز فى الجولة القادمة.

خاصة أن فوز الهلال على صن داوينز فى الجولة القادمة، سينهي الأمور تمامًا لصالح الفريق السوداني والذي سيتأهل فى هذه الحالة رفقة الفريق الجنوب أفريقي.

ويحتاج الأهلى إلى هدية من صن داوينز فى الجولة القادمة بالفوز على الهلال فى عقره داره بأم درمان، أو على أقل تقدير التعادل مع الفريق السوداني.

وفى هذه الحالة سيرتفع رصيد الأهلى إلى 7 نقاط فى المركز الثالث، ويتوقف رصيد الهلال عند 10 أو 9 نقاط، مما سيجعل الفوز للمارد الأحمر حينها على الفريق السوداني فى الجولة الأخيرة بأكثر من هدفين، كفيلا لمنحه بطاقة العبور للدور القادم.



مباراة الأهلى والقطن القادمة

ومن المقرر أن يلاقي الأهلى نظيره القطن يوم الجمعة القادمة، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.