وفاة خطاط العلم السعودي قبل الاحتفاء بيوم العلم بساعات

وأديت الصلاة على الراحل "المنصوف"، اليوم السبت، في جامع البابطين شمال الرياض، على أن يوارى جثـمانه في مقبرة الشمال.
ويعد "المنصوف" أول خطاط سعودي يخط كلمة التوحيد بيده ورسم السيف على الراية عام 1381هـ، حيث استخدم الصبغ الأبيض في الكتابة في الوقت الذي غابت فيه التقنية وأجهزة الطباعة.
ويعتبر الراحل الذي توفي عن عمر ناهز 86 عاماً، من أوائل الخطاطين الذين زُينت شهادات عدد من الخريجين في جامعة الإمام محمد بن سعود بخط يده، كما استعانت به أمانة منطقة الرياض ليتولى مهمة الخط على اللوحات الخاصة بالاحتفالات والمناسبات الرسمية.
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