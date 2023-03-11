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وفاة خطاط العلم السعودي قبل الاحتفاء بيوم العلم بساعات
توفي خطاط العلم السعودي "صالح المنصوف"، الذي حدث أسلوب كتابة الشهادتين والسيف على بيرق التوحيد قبل أكثر من 50 عاماً، وذلك قبل ساعات...
خادم الحرمين: الاحتفاء بيوم العلم مصدر للفخر بتاريخنا
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إن "الاحتفاء بيوم العلم يأتي تأكيدا على الاعتزاز بهويتنا الوطنية، وبرمزيته...
طلبة المداس والجامعات يعودون للدراسة غدا
يعود غداً الأحد طلبة وطالبات التعليم العام والجامعي في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، ذلك بعد تمتعهم بقضاء إجازة نهاية الفصل...
المرئي والمسموع تدعو للمشاركة في فعالية العلم السعودي فوق كل بيت
دعت هيئة الإعلام المرئي والمسموع سكان المملكة إلى المشاركة في الاحتفاء بيوم العلم وذلك عبر رفع العلم السعودي على أسطح المنازل عند...
شوارع وميادين مدن المملكة تتزين بالألوان الخضراء ابتهاجا بيوم العلم
تزينت مختلف شوارع وميادين مدن المملكة بالألوان الخضراء ابتهاجاً بيوم العلم، وتعبيراً عن الفرحة الغامرة بهذه المناسبة الوطنية...
ضبط 17092 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...
الغطاء النباتي ينظم فعالية اليوم الدولي للغابات
ينظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، فعالية اليوم الدولي للغابات في محافظة الطائف، يومي 20 - 21 / 3 / 2023، تحت شعار...
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على عقوبة من يسيء للعلم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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