طلبة المداس والجامعات يعودون للدراسة غدا

وفاة خطاط العلم السعودي قبل الاحتفاء بيوم العلم بساعات توفي خطاط العلم السعودي "صالح المنصوف"، الذي حدث أسلوب كتابة الشهادتين والسيف على بيرق التوحيد قبل أكثر من 50 عاماً، وذلك قبل ساعات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 19 شعبان 1444 هـ 19 شعبان 1444 هـ خادم الحرمين: الاحتفاء بيوم العلم مصدر للفخر بتاريخنا قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إن "الاحتفاء بيوم العلم يأتي تأكيدا على الاعتزاز بهويتنا الوطنية، وبرمزيته... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 19 شعبان 1444 هـ 19 شعبان 1444 هـ تعرف على عقوبة من يسيء للعلم الوطني كشف الأمن العام عن عقوبة كل من أساء للعلم الوطني بأي شكل من الأشكال. وذكر الأمن العام عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أن هذه العقوبة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 19 شعبان 1444 هـ 19 شعبان 1444 هـ المرئي والمسموع تدعو للمشاركة في فعالية العلم السعودي فوق كل بيت دعت هيئة الإعلام المرئي والمسموع سكان المملكة إلى المشاركة في الاحتفاء بيوم العلم وذلك عبر رفع العلم السعودي على أسطح المنازل عند... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 19 شعبان 1444 هـ 19 شعبان 1444 هـ شوارع وميادين مدن المملكة تتزين بالألوان الخضراء ابتهاجا بيوم العلم تزينت مختلف شوارع وميادين مدن المملكة بالألوان الخضراء ابتهاجاً بيوم العلم، وتعبيراً عن الفرحة الغامرة بهذه المناسبة الوطنية... المناطق دوت الخليج المناطق دوت الخليج 19 شعبان 1444 هـ 19 شعبان 1444 هـ ضبط 17092 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 19 شعبان 1444 هـ 19 شعبان 1444 هـ الغطاء النباتي ينظم فعالية اليوم الدولي للغابات ينظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، فعالية اليوم الدولي للغابات في محافظة الطائف، يومي 20 - 21 / 3 / 2023، تحت شعار... الطائف دوت الخليج الطائف دوت الخليج 18 شعبان 1444 هـ 18 شعبان 1444 هـ

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