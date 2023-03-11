دعت هيئة الإعلام المرئي والمسموع سكان المملكة إلى المشاركة في الاحتفاء بيوم العلم وذلك عبر رفع العلم السعودي على أسطح المنازل عند الساعة 6 من مساء اليوم. وتفاعل رواد شبكات التواصل الاجتماعي مع المبادرة حيث تصدر هاشتاق #علم_السعودية_فوق_كل_بيت موقع تويتر وسط ترحيب بهذه المبادرة.



كانت هذه تفاصيل خبر المرئي والمسموع تدعو للمشاركة في فعالية العلم السعودي فوق كل بيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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